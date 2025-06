Le trail de la pyramidale Wingles 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Le trail de la pyramidale Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie Wingles Pas-de-Calais

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Trail des Pyramides est organisé par le Team Pyramides Passion VTT, le SAMEDI 21 septembre 2025 à partir de 15 H 00

Parcours Unique ou les coureurs partirons pour soit 10 ou 16 ou 21Km pour revenir sur le lieu de départ ou sera jugée l’arrivée. Cette année en nouveauté 2 parcours marche et randonnée sur un circuit différent du Trail. Uniquement sur des chemins, sentiers et pas de bitume ! .

Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie

Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

The Trail des Pyramides is organized by Team Pyramides Passion VTT on SATURDAY, September 21, 2025 from 3:00 p.m

German :

Der Trail des Pyramides wird vom Team Pyramides Passion VTT am SAMSTAG, 21. September 2025 ab 15 Uhr organisiert

Italiano :

Il Trail des Pyramides è organizzato dal Team Pyramides Passion VTT, SABATO 21 settembre 2025 dalle ore 15.00

Espanol :

El Trail des Pyramides está organizado por el Team Pyramides Passion VTT, el SÁBADO 21 de septiembre de 2025 a partir de las 15h00

