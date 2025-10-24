Le trail de l’or vert et ses pépites 7e édition Complexe sportif L’Espigoulier Mouriès

Le trail de l’or vert et ses pépites 7e édition

Dimanche 1er février 2026 à partir de 8h30. Complexe sportif L’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Participez à la 7e édition du Trail de l’Or Vert et Ses Pépites, à Mouriès, le dimanche 1 février 2026, à partir de 8h30 !Sportifs

Organisé par l’association Les Foulées de l’Olivier à Mouriès



Trails, course nature et parcours de marche au cœur du massif des Alpilles



Pour cette 7e édition, 4 parcours sont proposés



* Trail 27 km 860 m D+ Départ 8h30

* Trail 16 km 430 m D+ Départ 9h30

* Course nature 10 km 250 m D+ Départ 10h

* Marche 8 km 100 D+ Départ 9h35



Point de départ Complexe Sportif de l’Espigoulier, avenue des Alpilles

Pour les conditions de participation et les inscriptions, consultez le site internet KMS .

Complexe sportif L’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in the 7th edition of the Green Gold Trail and Its Nuggets, in Mouriès, on Sunday 1 February 2026, starting at 8.30am!

German :

[ Nehmen Sie an der 7. Ausgabe des Trail des grünen Goldes und seine Nuggets in Mouriès teil, am Sonntag, den 1. Februar 2026, ab 8:30 Uhr!

Italiano :

Partecipate alla 7ª edizione del Trail de l’Or Vert et Ses Pépites, a Mouriès, domenica 1° febbraio 2026, a partire dalle 8.30!

Espanol :

Participe en la 7ª edición del Trail de l’Or Vert et Ses Pépites, en Mouriès, el domingo 1 de febrero de 2026, ¡a partir de las 8.30 h!

