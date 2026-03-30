Le Trail des Argales Rieulay

Le Trail des Argales

Rue Espace Terril Rieulay Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Amateurs de trail et de nature, cette course est faite pour vous ! Chaque année au mois d’août, enfilez vos baskets et participez au Trail des Argales sur le Terril des Argales de Rieulay. 10 et 16 km de côtes, de sentiers et surtout de plaisir.

Un temps fort à ne pas manquer en Cœur d’Ostrevent !

Amateurs de trail et de nature, cette course est faite pour vous ! Chaque année au mois d’août, enfilez vos baskets et participez au Trail des Argales sur le Terril des Argales de Rieulay. Un temps fort à ne pas manquer en Cœur d’Ostrevent !

Devenue une course référence du Challenge Run’Ostrevent organisée par Cœur d’Ostrevent Agglo, le Trail des Argales est le rendez-vous trail à tester. Située sur le site du Terril des Argales, laissez-vous emporter par l’énergie des participants et des bénévoles, la beauté du cadre naturel avec ses panoramas exceptionnels, et l’esprit de compétition qui anime le tout.

Pas de jaloux, il y en a pour tout le monde ! Du petit bout au runner de compétition en passant par celui qui se lance un challenge, plusieurs parcours vous sont proposés pour vivre pleinement l’événement !

Affrontez les 10 ou 16 km (pour les plus motivés) de sentiers, de côtes et surtout de plaisir sur le Terril des Argales. Vous y découvrirez des spots cachés habituellement non accessibles au grand public, encouragés par les habitants et les nombreux visiteurs venus pour l’occasion.

On oublie pas nos petits mouflets avec les courses de 300m et 1.5km pour qu’ils se défoulent et qu’ils soient tous fiers de participer. Un moment familial que tout le monde adore regarder et encourager nos petites stars.

Le Saviez-vous ?

Le Trail des Argales fait partie du Challenge Nord Évasion qui regroupe les courses emblématiques du Département du Nord. La classe non ? .

Rue Espace Terril Rieulay 59870 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 37 37 cdefontaine@coeurdostreventagglo.fr

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English :

Trail and nature lovers, this is the race for you! Every year in August, put on your sneakers and take part in the Trail des Argales on the Terril des Argales in Rieulay. 10 and 16 km of hills, trails and, above all, fun.

A highlight not to be missed in C?ur d’Ostrevent!

L’événement Le Trail des Argales Rieulay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent