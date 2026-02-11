Le Trail du Dolmen

Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Courses de 25, 11 et 6 km organisées par le club Les godasses ambazacoises . .

Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 60 94 17 lga87240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Trail du Dolmen

L’événement Le Trail du Dolmen Ambazac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Monts du Limousin