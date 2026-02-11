Le Trail du Dolmen Ambazac
Le Trail du Dolmen Ambazac dimanche 1 mars 2026.
Le Trail du Dolmen
Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Courses de 25, 11 et 6 km organisées par le club Les godasses ambazacoises . .
Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 60 94 17 lga87240@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Trail du Dolmen
L’événement Le Trail du Dolmen Ambazac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Monts du Limousin