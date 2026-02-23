Le trail du Val d’Argent

Col des Bagenelles Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Amis coureurs, venez découvrir le parcours du Trail du Val d’Argent proposé chaque année au mois de mai. Rien de tel qu’un trail pour profiter des beaux paysages qu’offrent notre belle vallée.

On se donne rendez-vous pour la 9ème édition des Trails du Val d’Argent qui aura lieu le 10 MAI 2026 !

Venez découvrir la vallée du Val d’Argent et ces magnifiques paysages !

Des parcours adaptés à tous les niveaux

Trail du Val d’Argent 43km 2000mD+

La Brézou’hard 23km 950m D+

La ronde des mines 11km 545m D+

Le tour de l’horloge 5,2km 110m D+

Et des courses pour les enfants. .

Col des Bagenelles Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est trailvaldargent@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Runners, come and discover the Trail du Val d’Argent, which takes place every year in May. There’s nothing like a trail to take in the beautiful scenery of our beautiful valley.

L’événement Le trail du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du Val d’Argent