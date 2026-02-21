le Trail fait son Cinéma Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12 23:00:00
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir le Trail fait son Cinéma 2026
Séance Jeudi 12 Mars à 20h00 Places disponibles UNIQUEMENT sur le SITE INTERNET du Trail fait son Cinéma
?Pour cette édition 2026, le festival mise sur un cinéma vrai, humain et engagé. Pas de mise en scène, juste des récits où la montagne ne cache pas l’émotion, mais la met en lumière. Une programmation qui ne cherche pas à impressionner, mais à parler juste. .
