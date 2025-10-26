Le Trail Impérial de Bizy Château de Bizy Vernon

Le Trail Impérial de Bizy Château de Bizy Vernon dimanche 26 octobre 2025.

Le Trail Impérial de Bizy

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Envie de repousser vos limites dans un cadre exceptionnel ? Participez au Trail Impérial de Bizy, une course d’endurance unique avec trois formats au choix

– 1 heure en solo

– 3 heures en solo ou en équipe

– 3h marche non chronométrée

– 6 heures en solo ou en équipe

Une boucle 100% nature de 3,5 km et 108m de D+, à parcourir autant de fois que possible selon la formule choisie. Un défi physique et mental, accessible à tous, dans un décor chargé d’histoire.

Que vous soyez compétiteur ou amateur de sensations en pleine nature, le Trail Impérial de Bizy est fait pour vous. Venez vibrer dans une ambiance conviviale, au rythme de vos foulées, entre bois, sentiers et vues imprenables sur le château.

Dépassement de soi, esprit d’équipe et immersion nature garantis !

Les droits d’inscriptions sont fixés de la façon suivante

– 1h 25€

– 3h solo 40€

– 3h marche non chronométrée 35€

– 3h en équipe de 2 35€ par personne

– 6h solo 65€

– 6h équipe de 3 maximum 60€ par personne

INFOS ET INSCRIPTIONS https://passionsportevenements.fr .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie

English : Le Trail Impérial de Bizy

