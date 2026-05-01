Vahl-Ebersing

Le trail sur la trace du renard

Vahl-Ebersing Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le foyer de Vahl-Ébersing organise le trail semi-nocturne de 12 km.

Lampe frontale obligatoire.Adultes

14 .

Vahl-Ebersing 57660 Moselle Grand Est

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English :

The foyer de Vahl-Ébersing organizes the 12 km semi-nocturnal trail.

Headlamp required.

L’événement Le trail sur la trace du renard Vahl-Ebersing a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE