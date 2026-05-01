Le trail sur la trace du renard Vahl-Ebersing
Le trail sur la trace du renard Vahl-Ebersing samedi 9 mai 2026.
Vahl-Ebersing
Le trail sur la trace du renard
Vahl-Ebersing Moselle
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le foyer de Vahl-Ébersing organise le trail semi-nocturne de 12 km.
Lampe frontale obligatoire.Adultes
14 .
Vahl-Ebersing 57660 Moselle Grand Est
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English :
The foyer de Vahl-Ébersing organizes the 12 km semi-nocturnal trail.
Headlamp required.
L’événement Le trail sur la trace du renard Vahl-Ebersing a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE