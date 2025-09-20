Le train au cœur des Batignolles Parc Martin-Luther-King Paris

Le train au cœur des Batignolles Parc Martin-Luther-King Paris samedi 20 septembre 2025.

Le train au cœur des Batignolles 20 et 21 septembre Parc Martin-Luther-King Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au coeur de l’éco-quartier Clichy-Batignolles se trouve le parc Martin Luther King.

Ce site a une riche histoire ferroviaire, comme en témoigne encore la présence du raccordement de la ligne de la Petite Ceinture.

Dans cet écrin naturel, urbain et ferroviarie à la fois, l’Amicale des Agents de Paris Saint Lazare (AAPSL) vous propose de découvrir le patrimoine ferroviaire qui lui est confié.

Seront présentés au public pour visite libre 3 voitures postales, une de1924, une de 1926 et une dernière de 1974, inscrite au titre des monuments historiques.

Ces voitures abritent un musée ferroviaire et postal.

Seront également exposées deux locomotives électriques, la BB 16020 de 1958 et la BB 17016 de 1965 qui circule toujours occasionnellement sur le réseau ferroviaire français en tête de trains historiques.

La rame de banlieue Z 6401 sera aussi visible ainsi qu’une voiture Corail de première classe.

Des visites libres seront proposées et appuyées par l’accompagnement de nos bénévoles passionés du monde ferroviaire.

En lien sur ce même site avec les associations de Sauvegarde de la Petite Ceinture et Histoire & Patrimoine Paris 17e, ces associations vous proposeront visite en conférences sur réservation (consultez directement leurs évènements respectifs sur ce site).

Parc Martin-Luther-King 75017 Paris Paris 75017 Paris Paris Île-de-France 06 78 58 12 33 https://aapsl.fr https://www.billetweb.fr/pro/aapsl Le Parc Martin Luther King, au cœur de l’éco quartier des Batignolles. Gare et station de métro de Pont Cardinet (Ligne L et 14)

Arrêt de bus « Parc Martin Luther King » (Lignes 28, 31, 66 et 163)

Gare et station de métro et tramway de Porte de Clichy (Ligne C, 13, 14 T3b).

Journées européennes du patrimoine 2025

Jean-Nicolas LEHEC – ASPCRF