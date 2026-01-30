Le train de 12h45

Cinéma Pouillon Landes

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Nouvelle création de la Cie CéTo.

Deux femmes.

Rien ne prédestinait leur rencontre.

Des échanges amusants, touchants et parfois même piquants font de cette comédie un spectacle pétillant qui mêle habilement théâtre et chansons.

Nouvelle création de la Cie CéTo.

Deux femmes.

Rien ne prédestinait leur rencontre.

Pourtant, au cœur de cette gare désaffectée, où les rails racontent des histoires de départs et d’arrivées, elles vont progressivement briser la glace.

Le silence initial, lourd de leurs passés respectifs, laissera place à des confidences. Elles découvriront qu’au-delà de leurs différences, des douleurs les lient.

Jusqu’où cette vulnérabilité partagée les conduira-t-elle ?

Des échanges amusants, touchants et parfois même piquants font de cette comédie un spectacle pétillant qui mêle habilement théâtre et chansons. .

Cinéma Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64 compagnie.ceto@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le train de 12h45

New creation by Cie CéTo.

Two women.

Nothing predestined their meeting.

Funny, touching and sometimes even spicy exchanges make this comedy a sparkling show that skilfully blends theater and song.

L’événement Le train de 12h45 Pouillon a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans