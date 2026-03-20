LE TRAIN DE 12H45

SALLE DE SPECTACLE ET DE CINÉMA Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Création 2026 mêlant théâtre et chanson. L’histoire:Deux femmes. Rien ne prédestinait leur rencontre.

Pourtant, au cœur de cette gare désaffectée, où les rails racontent des histoires de départs et d’arrivées, elles vont progressivement briser la glace.

Création 2026 mêlant théâtre et chanson. L’histoire:Deux femmes. Rien ne prédestinait leur rencontre.

Pourtant, au cœur de cette gare désaffectée, où les rails racontent des histoires de départs et d’arrivées, elles vont progressivement briser la glace.

Le silence initial, lourd de leurs passés respectifs, laissera place à des confidences. Elles découvriront qu’au-delà de leurs différences, des douleurs les lient.

Jusqu’où cette vulnérabilité partagée les conduira-t-elle ?

Des échanges amusants, touchants et parfois même piquants font de cette comédie un spectacle pétillant qui mêle habilement théâtre et chansons. .

SALLE DE SPECTACLE ET DE CINÉMA Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64 compagnie.ceto@orange.fr

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English : LE TRAIN DE 12H45

A 2026 creation combining theater and song. The story:Two women. Nothing predestined their meeting.

Yet in the heart of this disused station, where the rails tell stories of arrivals and departures, they gradually break the ice.

L’événement LE TRAIN DE 12H45 Pouillon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans