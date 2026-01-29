Le Train de Camargue Terminus Les Saintes-Maries-de-la-Mer Musée des Saintes Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Train de Camargue Terminus Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Du 07/02 au 20/09/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends. Musée des Saintes 6 avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-02-07

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-02-07

Le Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer accueille une nouvelle exposition temporaire intitulée Le train de Camargue Terminus Les Saintes-Maries-de-la-Mer .

En activité de 1892 à 1953, le Petit Train de Camargue, comme l’appelaient ses usagers, a marqué les mémoires des visiteurs et des habitants de la Camargue. Cette exposition retrace plus de soixante-dix ans d’histoire, à travers photos d’archives et objets.

Pour l’occasion, la journée du samedi 7 février sera gratuite pour tous et nous serons ravis de vous accueillir pour découvrir cette exposition. .

Musée des Saintes 6 avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 07 66 26 accueil-museal@lessaintesmaries.fr

English :

The Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer is hosting a new temporary exhibition entitled Le train de Camargue? Terminus: Les Saintes-Maries-de-la-Mer .

