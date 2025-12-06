le train de la lettre du Père Noël Oumey Raucoules
le train de la lettre du Père Noël Oumey Raucoules samedi 6 décembre 2025.
le train de la lettre du Père Noël
Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Les bénévoles des VOIES FERRÉES DU VELAY se mobilisent pour réceptionner les lettres pour le Père Noël et ainsi lui faire part de tous leurs souhaits.
.
Oumey Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06
English :
VOIES FERRÉES DU VELAY volunteers are mobilizing to receive letters for Santa Claus, so that they can tell him all their wishes.
German :
Die Freiwilligen der VOIES FERRÉES DU VELAY mobilisieren sich, um die Briefe für den Weihnachtsmann entgegenzunehmen und ihm so all ihre Wünsche mitzuteilen.
Italiano :
I volontari di VOIES FERRÉES DU VELAY sono a disposizione per ricevere le letterine di Babbo Natale e fargli gli auguri.
Espanol :
Voluntarios de VOIES FERRÉES DU VELAY reciben las cartas de Papá Noel y le expresan sus mejores deseos.
L’événement le train de la lettre du Père Noël Raucoules a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme