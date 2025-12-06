le train de la lettre du Père Noël Oumey Raucoules

le train de la lettre du Père Noël

Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les bénévoles des VOIES FERRÉES DU VELAY se mobilisent pour réceptionner les lettres pour le Père Noël et ainsi lui faire part de tous leurs souhaits.

.

Oumey Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06

English :

VOIES FERRÉES DU VELAY volunteers are mobilizing to receive letters for Santa Claus, so that they can tell him all their wishes.

German :

Die Freiwilligen der VOIES FERRÉES DU VELAY mobilisieren sich, um die Briefe für den Weihnachtsmann entgegenzunehmen und ihm so all ihre Wünsche mitzuteilen.

Italiano :

I volontari di VOIES FERRÉES DU VELAY sono a disposizione per ricevere le letterine di Babbo Natale e fargli gli auguri.

Espanol :

Voluntarios de VOIES FERRÉES DU VELAY reciben las cartas de Papá Noel y le expresan sus mejores deseos.

L’événement le train de la lettre du Père Noël Raucoules a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme