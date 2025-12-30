LE TRAIN DE NOEL Essaion de Paris Paris

LE TRAIN DE NOEL Début : 2025-12-31 à 14:20. Tarif : – euros.

Spectacle musical pour enfants, de 4 à 99 ans.Embarquez à bord du Train de Noël, spectacle pédagogique et ludique, et partez faire le tour du monde en chansons!Dodo et Rémi, les troubadours les moins doués de leur temps, se demandent comment on fête Noël dans le monde.À bord de Ieur train à chansons, ils emmèneront le public en Sibérie, en Australie, au Congo et au Brésil, rencontreront un tas de gens différents et tenteront de rattraper le Père Noël dans sa course folle autour de la Terre…Un spectacle musical qui invite à faire le tour du monde et à découvrir la magie de Noël à travers les différentes cultures !Auteur : Valentin Vander et Yéshé HenneguelleMise en scène : Yéshé HenneguelleDistribution : Lila Hmoudane, Ajax VanderMusique : Valentin VanderDécor : Siwar Mahmud, Alain BaillyDurée : 55 mn

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75