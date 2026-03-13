Le train de Pâques Gare La Suzanne Bar-le-Duc

Le train de Pâques

Gare La Suzanne 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Fin de l’hivernage pour notre Suzanne… elle repart pour une nouvelle saison avec le train de pâques !

Au programme

– Voyage en Suzanne de la Gare du Varinot vers la baraque Adrian

– Confection de paniers de Pâques

– Création d’un arbre de Pâques

– Chasse aux œuf !

– Jeux & activités atelier coloriage, chamboule tout, jeux en bois…

– Tombola, 2 lots par train (à retirer chez Leclerc Bar-le-Duc), ticket 2 €

Gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans, le prix du billet train est de 10 €, valable uniquement pour les adultes accompagnants les enfants.Enfants

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Gare La Suzanne 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

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English :

End of wintering for our Suzanne… she’s off again for a new season with the Easter train!

On the program:

– Travel by Suzanne from the Gare du Varinot to the Adrian hut

– Making Easter baskets

– Creating an Easter tree

– Egg hunt!

– Games & activities: coloring workshop, chamboule tout, wooden games…

– Tombola, 2 prizes per train (to be collected at Leclerc Bar-le-Duc), ticket 2 ?

Free for children under 13, train ticket price ?10, valid only for adults accompanying children.

L’événement Le train de Pâques Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE