Le train de Pâques Gare La Suzanne Bar-le-Duc
Le train de Pâques Gare La Suzanne Bar-le-Duc samedi 4 avril 2026.
Le train de Pâques
Gare La Suzanne 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Fin de l’hivernage pour notre Suzanne… elle repart pour une nouvelle saison avec le train de pâques !
Au programme
– Voyage en Suzanne de la Gare du Varinot vers la baraque Adrian
– Confection de paniers de Pâques
– Création d’un arbre de Pâques
– Chasse aux œuf !
– Jeux & activités atelier coloriage, chamboule tout, jeux en bois…
– Tombola, 2 lots par train (à retirer chez Leclerc Bar-le-Duc), ticket 2 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans, le prix du billet train est de 10 €, valable uniquement pour les adultes accompagnants les enfants.Enfants
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Gare La Suzanne 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr
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English :
End of wintering for our Suzanne… she’s off again for a new season with the Easter train!
On the program:
– Travel by Suzanne from the Gare du Varinot to the Adrian hut
– Making Easter baskets
– Creating an Easter tree
– Egg hunt!
– Games & activities: coloring workshop, chamboule tout, wooden games…
– Tombola, 2 prizes per train (to be collected at Leclerc Bar-le-Duc), ticket 2 ?
Free for children under 13, train ticket price ?10, valid only for adults accompanying children.
L’événement Le train de Pâques Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE