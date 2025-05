Le train des bulles de pommes – Attigny, 14 juin 2025 07:00, Attigny.

Ardennes

Le train des bulles de pommes Chemin des usagers Attigny Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif enfant

tarif enfant (2 à 10 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Embarquez pour un voyage sensoriel le long de notre ligne Attigny-Rilly-Amagne et découvrez les charmes de la campagne ardennaise. Dégustez une variété de produits locaux issus des vergers. Au programme une dégustation de cidre ou de jus de fruits du terroir pour les adultes, et de jus de fruits pour les enfants. La promenade se fera à bord de l’autorail historique « Picasso », avec un départ d’Attigny à 14h30 pour un trajet aller-retour.réservation en ligne ou par téléphone

.

Chemin des usagers

Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 47 60 atva-info@orange.fr

English :

Embark on a sensory journey along our Attigny-Rilly-Amagne line and discover the charms of the Ardennes countryside. Taste a variety of local products from the orchards. On the program: a tasting of local cider or fruit juice for adults, and fruit juice for children. The tour will take place on board the historic « Picasso » railcar, departing from Attigny at 2.30pm for a round trip

German :

Begeben Sie sich auf eine Sinnesreise entlang unserer Strecke Attigny-Rilly-Amagne und entdecken Sie den Charme der Ardenner Landschaft. Probieren Sie eine Vielfalt an lokalen Produkten aus den Obstgärten. Auf dem Programm steht eine Verkostung von Cidre oder Fruchtsäften aus der Region für die Erwachsenen und von Fruchtsäften für die Kinder. Die Fahrt findet an Bord des historischen Triebwagens « Picasso » statt, mit Abfahrt in Attigny um 14.30 Uhr für eine Hin- und Rückfahrt.Online- oder telefonische Reservierung

Italiano :

Intraprendete un viaggio sensoriale lungo la nostra linea Attigny-Rilly-Amagne e scoprite il fascino della campagna delle Ardenne. Assaggiate una varietà di prodotti locali provenienti dai frutteti. In programma: una degustazione di sidro locale o di succo di frutta per gli adulti e di succo di frutta per i bambini. Il tour si svolgerà a bordo della storica automotrice « Picasso », con partenza da Attigny alle 14.30 per un viaggio di andata e ritorno. Prenotazione online o telefonica

Espanol :

Embárquese en un viaje sensorial por nuestra línea Attigny-Rilly-Amagne y descubra los encantos de la campiña de las Ardenas. Deguste los diferentes productos locales de los huertos. En el programa: degustación de sidra local o zumo de frutas para los adultos, y zumo de frutas para los niños. La visita se realizará a bordo del histórico vagón « Picasso », con salida de Attigny a las 14.30 h para un viaje de ida y vuelta. Reserve en línea o por teléfono

L’événement Le train des bulles de pommes Attigny a été mis à jour le 2025-05-21 par Ardennes Tourisme