Le train des mots Nouveauté 2026 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage jeudi 5 mars 2026.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2026-03-05 15:00:00
fin : 2026-03-05 17:00:00
2026-03-05
Un rendez-vous convivial où les voix se croisent et les mots voyagent librement, le temps d’un après-midi placé sous le signe du partage et de l’émotion au Café du Voyageur.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
A friendly get-together where voices meet and words travel freely, for an afternoon of sharing and emotion at the Café du Voyageur.
