Le train des mots Nouveauté 2026 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Le train des mots Nouveauté 2026

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Un rendez-vous convivial où les voix se croisent et les mots voyagent librement, le temps d’un après-midi placé sous le signe du partage et de l’émotion au Café du Voyageur.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

A friendly get-together where voices meet and words travel freely, for an afternoon of sharing and emotion at the Café du Voyageur.

