Le train des Œufs de Pâques Rue des Pyrénées Le Creusot

Le train des Œufs de Pâques

Rue des Pyrénées Parc des Combes Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

2026-04-04

Trains spéciaux de Pâques

Embarquez à bord du train avec un arrêt à mi-parcours pour partir à la chasse aux œufs. Rencontrez le coq du Parc des Combes et son œuf magique.

Nouveau un lapin en chocolat à gagner à chaque train. .

Rue des Pyrénées Parc des Combes Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 26 23 info@parcdescombes.com

