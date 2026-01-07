Le train des Œufs de Pâques Rue des Pyrénées Le Creusot
Le train des Œufs de Pâques Rue des Pyrénées Le Creusot samedi 4 avril 2026.
Rue des Pyrénées Parc des Combes Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
2026-04-04
Trains spéciaux de Pâques
Embarquez à bord du train avec un arrêt à mi-parcours pour partir à la chasse aux œufs. Rencontrez le coq du Parc des Combes et son œuf magique.
Nouveau un lapin en chocolat à gagner à chaque train. .
Rue des Pyrénées Parc des Combes Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 26 23 info@parcdescombes.com
