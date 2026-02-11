Le train des oeufs Gare de Tence Tence

Le train des oeufs

Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

À bord d’un authentique train à vapeur, vivez une chasse aux œufs pas comme les autres. Direction la pleine nature pour dénicher les œufs, dissimulés entre les arbres et les fourrés, qui seront ensuite échangés contre de délicieux chocolats.

.

Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

English :

Aboard an authentic steam train, experience an egg hunt like no other. Head for the wilderness to find the eggs hidden among the trees and thickets, which will then be exchanged for delicious chocolates.

