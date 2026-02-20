Le train des rillettes Beillé

Le train des rillettes

Transvap, dépôt La Gare Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec la Transvap, savourez un trompe-goule dans l’ambiance si particulière des hangars à machines puis montez à bord du Train des Rillettes pour un voyage dans le temps.

Repas autour des rillettes et voyage en train ancien.

Réservez au 02 43 89 00 37.

Agrémentez votre journée à Connerré avec la visite du musée du rail, le départ du Rallye de voitures anciennes sur le parking de la Transvap, le Concours de recettes de cuisine et la visite de l’ancienne manufacture de rillettes Prunier. Tarif 25€/pers. .

Transvap, dépôt La Gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37

