Le Train d’Halloween Guîtres

Le Train d’Halloween Guîtres dimanche 26 octobre 2025.

Le Train d’Halloween

13 Avenue de la Gare Guîtres Gironde

Tarif : – – 8.9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Arrivez à la gare de Guîtres, un ‘monument’ d’histoire de presque 150 ans. Dès l’entrée dans le vestibule (achat de votre billet au guichet), l’ambiance Halloween vous prendra, et ce pour le plus grand plaisir des enfants. Visitez ensuite le petit musée ferroviaire refait en 2021, et si vous le désirez,vous pouvez acheter des souvenir à la Boutique Gabaye.

A quai, la rame décorée vous attend. Après le signal de départ à 15h30, le convoi emprunte l’ancienne ligne vers Marcenais, qui allait jadis jusqu’à Cavignac. L’arrêt se fera sur le quai de l’ancienne gare de Lapouyade, malheureusement tombée à l’abandon. Un stand tenu par l’Association vous y attendra avec la soupe des Sorcières (incluse dans le prix), ainsi que des boissons et des crèpes (à votre charge).

Retour à la tombée de la nuit en direction de votre point de départ, Guîtres. .

13 Avenue de la Gare Guîtres 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Le Train d’Halloween

German : Le Train d’Halloween

Italiano :

Espanol : Le Train d’Halloween

L’événement Le Train d’Halloween Guîtres a été mis à jour le 2025-10-15 par OTI du Libournais