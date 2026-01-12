Le train du carnaval Beillé
Le train du carnaval Beillé mercredi 18 février 2026.
Le train du carnaval
Dépôt Gare de la Transvap Beillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Départ du train à 14h de Beillé à Tuffé. 13.00€/adulte et 7.00€ enfant 4 à 12 ans. Goûter offert. .
Dépôt Gare de la Transvap Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37
