Le train du carnaval Place de la Gare Pacy-sur-Eure

Le train du carnaval

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Le temps d’un après midi, déguisements et clowneries animeront votre voyage dans la vallée de l’Eure.

A bord de voitures historiques, revivez l’âge d’or des lignes ferroviaires secondaires françaises. Vous longerez l’Eure, découvrirez des paysages normands typiques et ferez une halte à l’ancienne gare de Breuilpont ou vous pourrez découvrir deux petites locomotives à vapeur en exposition.

A Breuilpont, défilé des déguisement et balade en voitures à pédales avec les Volants Andrésiens !

Possibilité de faire le défilé en voitures à pédales ou de faire des tours de karts à pédales pendant le goûter en gare de Breuilpont au tarif de 3€ par personne à régler directement aux Volants Andrésiens .

Présence de Stitch en personne pendant le défilé !!!! .

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63

