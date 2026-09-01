Le Train du Père Noël au Petit Anjou Saint Jean de Linières Saint-Léger-de-Linières
dimanche 13 décembre 2026 · Saint Jean de Linières · Saint-Léger-de-Linières
Informations pratiques
Saint-Léger-de-Linières
Le Train du Père Noël au Petit Anjou
Saint Jean de Linières 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Dimanche 13 décembre, traditionnel train du Père Noël: farandole de jeux, présence du Père Noël, véritable crêperie au chaud dans la gare .
Saint Jean de Linières 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr
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English :
L’événement Le Train du Père Noël au Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers