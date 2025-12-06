Le Train du Père Noël Gare Touristique Le Creusot

Le Train du Père Noël

Gare Touristique 1241 avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Embarquez à bord du train pour une balade d’une heure dans un décor enchanteur jusqu’au village du Père Noël !

Les enfants pourront descendre du train et aller à sa rencontre et même se faire photographier avec lui !

Les plus sages repartiront avec un Père Noël en chocolat…

Au retour en gare, un chocolat chaud vous sera proposé. Pendant ce goûter, prenez le temps d’admirer nos superbes décors animés !

Une activité à faire en famille, pour tous les âges. .

Gare Touristique 1241 avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03 info@parcdescombes.com

