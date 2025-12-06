Le Train du Père Noël Gare du train touristique Le Creusot

Le Train du Père Noël

Gare du train touristique Avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Le Père Noël arrive au Parc des Combes !

Embarquez à bord du train du Père Noël pour une balade au cœur de la Forêt enchantée du Parc des Combes. Le Père Noël vous attend pour une balade en train dans la forêt enchantée des Combes. Cette année encore, petits et grands repartiront émerveillés.

Après le parcours en train, distribution d’un Père Noël en chocolat par enfant et de friandises lors du retour à la gare. Un chocolat chaud sera servi à tous pendant la diffusion de dessins animés de Noël. Possibilité de se faire prendre en photo avec le Père Noël dans un décor digne des plus beaux contes.

Départ de la gare située avenue de l’Europe.

Réservation conseillée. .

Gare du train touristique Avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03 info@parcdescombes.com

L’événement Le Train du Père Noël Le Creusot a été mis à jour le 2025-08-01 par Mission Tourisme Département 71