Le train du Père Noël Gare SNCF Montluçon
Le train du Père Noël Gare SNCF Montluçon dimanche 14 décembre 2025.
Le train du Père Noël
Gare SNCF Avenue Marx Dormoy Montluçon Allier
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Profitez d’un voyage en famille à bord d’un train. Au départ de Montluçon. Présence du Père Noël sur tous le parcours.
Organisé par l’AAATV Montluçon Auvergne
Ouverture des réservations le 3 Novembre.
Gare SNCF Avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
English :
Enjoy a family trip on board a train. Departure from Montluçon. Santa Claus present along the route.
Organized by AAATV Montluçon Auvergne
Reservations open on November 3.
German :
Genießen Sie eine Familienreise an Bord eines Zuges. Abfahrt in Montluçon. Anwesenheit des Weihnachtsmanns auf der gesamten Strecke.
Organisiert von der AAATV Montluçon Auvergne
Eröffnung der Reservierungen am 3. November.
Italiano :
Godetevi un viaggio in famiglia a bordo di un treno. Partenza da Montluçon. Babbo Natale sarà presente lungo tutto il percorso.
Organizzato dall’AAATV Montluçon Auvergne
Le prenotazioni si aprono il 3 novembre.
Espanol :
Disfrute de un viaje en familia a bordo de un tren. Salida de Montluçon. Papá Noel estará presente a lo largo de todo el recorrido.
Organiza AAATV Montluçon Auvergne
Las reservas se abren el 3 de noviembre.
