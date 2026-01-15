Le Train Fantôme de Stéphane Blanquet Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême
Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Le Train Fantôme de Stéphane Blanquet est une installation immersive qui invite tous les publics — familles, amateurs d'arts visuels, passionnés de bande dessinée ou simples curieux — à embarquer pour un voyage unique.
Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Stéphane Blanquet's Le Train Fantôme is an immersive installation that invites all audiences families, visual arts enthusiasts, comic book fans and the simply curious to embark on a unique journey.
