Le Train Fantôme de Stéphane Blanquet Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Le Train Fantôme de Stéphane Blanquet Le Grand Off de la bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Le Train Fantôme de Stéphane Blanquet est une installation immersive qui invite tous les publics — familles, amateurs d’arts visuels, passionnés de bande dessinée ou simples curieux — à embarquer pour un voyage unique.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Stéphane Blanquet’s Le Train Fantôme is an immersive installation that invites all audiences families, visual arts enthusiasts, comic book fans and the simply curious to embark on a unique journey.

