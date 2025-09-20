Le train « patates » en miniature Parc de la maison d’accueil Lesneven

Le train « patates » en miniature Parc de la maison d’accueil Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Le train « patates » en miniature 20 et 21 septembre Parc de la maison d’accueil Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association Légendes de train présentera, avant son arrivée prochaine en gare de Lesneven, le réseau de train Léonard avec l’installation de maquettes des gares et monuments du secteur. Ce réseau miniature est impressionnant de par son réalisme et les détails architecturaux et paysagers recréés.

Parc de la maison d’accueil place des 3 piliers, 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne https://www.lesneven.bzh/journees-du-patrimoine/ C’est en 1678 que les Ursulines s’installent à Lesneven. Elles construisent la première chapelle dès la fin du 18ème siècle.

Sous la Révolution, le couvent est transformé en hôpital de la Marine (annexe de celui de Brest).

En 1792, elles sont définitivement expulsées, puis remplacées en 1828, par les Dames de la Retraite qui ouvrent des écoles pour les plus pauvres.

En septembre 1958, un violent incendie éclate, il n’épargne que les murs de granit de la longère.

En 1973, les religieuses abandonnent le couvent.

L’association Légendes de train présentera, avant son arrivée prochaine en gare de Lesneven, le réseau de train Léonard avec l’installation de maquettes des gares et monuments du secteur. Ce réseau…

Julien Creff