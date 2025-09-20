Le train sous toutes ses tailles Centre Denis Papin Oignies

Le train sous toutes ses tailles Centre Denis Papin Oignies samedi 20 septembre 2025.

Le train sous toutes ses tailles 20 et 21 septembre Centre Denis Papin Pas-de-Calais

5€ adulte / 2,5€ enfant de 8 à 16 ans / moins de 8 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers du train sous toutes ses formes et dans toutes ses tailles lors d’un événement exceptionnel au Centre Denis Papin à Oignies. Organisée par le Centre de la mine et du chemin de fer (CMCF), cette journée propose une visite libre du site, des expositions de modélisme ferroviaire, de photos, et l’exploration exceptionnelle des cabines de conduite de matériels ferroviaires. Une immersion complète dans le patrimoine du rail, accessible à tous les passionnés de trains miniature comme de trains réels !

Centre Denis Papin Rue Emile Zola, 62590 Oignies, France Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321694204 https://tourisme-lens.fr/fiche/centre-denis-papin Le Centre Denis Papin est aujourd’hui l’un des trésors préservés de l’ancienne Fosse n°2 de Oignies. Ce site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco offre 43 000 m2 de découvertes pour petits et grands.

Son empreinte indélébile est aujourd’hui à la portée de tous grâce à des visites assurées par des passionnés, tels que d’anciens mineurs ayant travaillé sur ce même site il y a plusieurs dizaines d’années…

Leurs anecdotes et témoignages sauront vous transporter à travers l’histoire industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Accès par autoroute A1, sortie 18 Train : depuis la gare de Libercourt, 15 min de marche

Plongez dans l’univers du train sous toutes ses formes et dans toutes ses tailles lors d’un événement exceptionnel au Centre Denis Papin à Oignies. Organisée par le Centre de la mine et du chemin de…

CMCF