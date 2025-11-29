LE TRAINEAU DU PERE NOEL – Essaion de Paris Paris

LE TRAINEAU DU PERE NOEL Début : 2025-11-29 à 11:00. Tarif : – euros.

Un conte de Noël pour rêver encore et encore Quand j’aurai 1 an, je conduirai le traîneau du Père Noël ! dit Clémentine la petite vache. Mais lorsque le grand jour arrive, les rennes de Noël ne sont pas du tout d’accord !… Un spectacle de Noël rempli de bonne humeur, de magie et de chansons. Spectacle jeune public de 1 à 6 ansAuteur : Joyce BrunetMise en scène : Joyce BrunetDistribution : Jade Molinier, Joyce Brunet, Rachid Seffouh, Albin DuvertDurée : 30 mnExtraits de presse : Un joli spectacle de Noël participatif et émouvant. Chansons, magie, et acteurs talentueux font que ce spectacle est une réussite. Lamuse

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75