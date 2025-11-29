Le traîneau du Père Noël Théâtre Essaïon Paris

» Quand j’aurai 1 an, je conduirai le traîneau du Père Noël ! » dit Clémentine la petite vache. Mais lorsque le grand jour arrive, les rennes de Noël ne sont pas du tout d’accord !…

Un spectacle de Noël rempli de bonne humeur, de magie et de chansons.

35 min

Un conte de Noël pour rêver encore et encore

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant Tout public. A partir de 2 ans.

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris

https://essaion-theatre.com/spectacle/le-traineau-du-pere-noel/