LE TRAIT D’UNION EN FÊTE LE TRAIT D’UNION Nailloux
samedi 12 septembre 2026 · LE TRAIT D'UNION · Nailloux
Informations pratiques
Nailloux
LE TRAIT D’UNION EN FÊTE
LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une journée festive et conviviale à Nailloux mêlant jeux, rencontres, spectacle et concert autour d’un hommage à Claude Nougaro.
Au programme
De 10h à 12h une matinée spécialement dédiée aux tout-petits, avec des animations adaptées.
De 14h à minuit place à la fête !
Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis
Jeux et animations
Moments d’échange et de convivialité
Buvette sur place
Repas sur réservation
À ne pas manquer le concert Ô Toulouse, un bel hommage à Nougaro par Bernard Finès.
Retrouvez bientôt le programme complet de l’évènement !
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette belle journée placée sous le signe du partage, de la rencontre et de la bonne humeur ! .
LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie evs@mairienailloux31.com
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English :
A festive and friendly day in Nailloux featuring games, social gatherings, a show, and a concert, all centered around a tribute to Claude Nougaro.
L’événement LE TRAIT D’UNION EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE