LE TRAIT D’UNION EN FÊTE LE TRAIT D’UNION Nailloux

Informations pratiques

Nailloux

LE TRAIT D’UNION EN FÊTE

LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une journée festive et conviviale à Nailloux mêlant jeux, rencontres, spectacle et concert autour d’un hommage à Claude Nougaro.

Au programme

De 10h à 12h une matinée spécialement dédiée aux tout-petits, avec des animations adaptées.

De 14h à minuit place à la fête !

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis

Jeux et animations

Moments d’échange et de convivialité

Buvette sur place

Repas sur réservation

À ne pas manquer le concert Ô Toulouse, un bel hommage à Nougaro par Bernard Finès.

Retrouvez bientôt le programme complet de l’évènement !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette belle journée placée sous le signe du partage, de la rencontre et de la bonne humeur ! .

LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie evs@mairienailloux31.com

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English :

A festive and friendly day in Nailloux featuring games, social gatherings, a show, and a concert, all centered around a tribute to Claude Nougaro.

L’événement LE TRAIT D’UNION EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE