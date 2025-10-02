Le Tram de l’emploi – 2e édition place Pey Berland Bordeaux

Le Tram de l’emploi – 2e édition place Pey Berland Bordeaux jeudi 2 octobre 2025.

Le Tram de l’emploi – 2e édition Jeudi 2 octobre, 09h00 place Pey Berland Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T09:00:00 – 2025-10-02T14:00:00

Fin : 2025-10-02T09:00:00 – 2025-10-02T14:00:00

Pourquoi participer ?

Plus de 50 entreprises locales présentes

Plus de 500 postes à pourvoir immédiatement : industrie, hôtellerie, commerce, restauration, banque, aéronautique…

Des opportunités pour tous : CDI, CDD, alternance…

À bord : ateliers express, entretiens rapides, conseils emploi et CV

Où ça se passe ?

En plus des rencontres dans les trams, 4 villages emploi vous accueillent aux abords des stations :

Floirac Dravemont

Bordeaux Hôtel de Ville

Bordeaux New York (La Cité Bleue)

Mérignac Centre

Les lignes à retenir

Tram A : de Floirac Dravemont à Pin Galant (accès aux villages Floirac Dravemont et Mérignac Centre)

Tram B : de Claveau à Bougnard (accès au village Bordeaux New York)

Les deux lignes desservent Bordeaux Hôtel de Ville.

Préparez votre parcours !

Consultez les horaires des trams, découvrez les offres d’emploi, les entreprises présentes à bord (différentes selon le tram), et téléchargez votre livret candidat (un par ligne) juste ici : https://www.francetravail.fr/region/nouvelle-aquitaine/actus-agenda/evenements/tram-de-l-emploi.html

place Pey Berland place Pey Berland bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.francetravail.fr/region/nouvelle-aquitaine/actus-agenda/evenements/tram-de-l-emploi.html »}] [{« link »: « https://www.francetravail.fr/region/nouvelle-aquitaine/actus-agenda/evenements/tram-de-l-emploi.html »}]

Embarquez dans un tram de l’emploi et allez à la rencontre d’entreprises qui recrutent près de chez vous !

Bordeaux Métropole