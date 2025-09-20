Le tramway marseillais d’hier à demain Centre de remisage tramway Sainte-Marguerite Dromel Marseille

Le tramway marseillais d’hier à demain Centre de remisage tramway Sainte-Marguerite Dromel Marseille samedi 20 septembre 2025.

Le tramway marseillais d’hier à demain 20 et 21 septembre Centre de remisage tramway Sainte-Marguerite Dromel Bouches-du-Rhône

Visite gratuite. Inscription obligatoire sur www.rtm-jep.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Pour la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la RTM, opérateur de La Métropole Aix-Marseille-Provence, vous offre une exposition inédite sur le thème: « Le tramway d’hier à demain » !

Venez découvrir, en exclusivité, au coeur de notre tout nouveau centre de remisage Sainte-Marguerite Dromel, 4 rames de tramway ! Des années 50′ au futur tramway de la ville, préparez-vous à plonger dans une visite historique mêlant patrimoine, et innovation.

Quand l’Histoire rencontre l’expertise technique… Nous vous attendons nombreux pour partager 75 ans de passion et d’évolutions !

Centre de remisage tramway Sainte-Marguerite Dromel 32 boulevard Schloesing. 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.rtm-jep.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.rtm-jep.fr/ »}] https://www.rtm-jep.fr/ Nouveau centre de maintenance et de remisage tramway. Accessible en bus et métro (arrêt Sainte-Marguerite Dromel).

Accessible en voiture (P+R Sainte-Marguerite Dromel)

L’entrée du site se situe en face du Macdo du Boulevard Schloesing.

Régie des Transports Métropolitains