Le Transformiste Espace Noriac Limoges

Le Transformiste

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le Transformiste ou le complexe de Camard. Frédéric Camard consulte son médecin pour de vagues douleurs intestinales ballonnements, constipation. Mais très vite, le rendez-vous devient prétexte à un flot de confidences loufoques. Travail, famille, souvenirs… Au fil de l’histoire, le récit se dérègle, les rôles s’inversent, les masques tombent. Dans ce tête-à-tête burlesque, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur. Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ? .

+33 9 82 45 08 92 contact@uneheureavant.fr

