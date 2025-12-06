Le Transformiste Espace Noriac Limoges
Le Transformiste Espace Noriac Limoges jeudi 26 février 2026.
Le Transformiste
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Le Transformiste ou le complexe de Camard. Frédéric Camard consulte son médecin pour de vagues douleurs intestinales ballonnements, constipation. Mais très vite, le rendez-vous devient prétexte à un flot de confidences loufoques. Travail, famille, souvenirs… Au fil de l’histoire, le récit se dérègle, les rôles s’inversent, les masques tombent. Dans ce tête-à-tête burlesque, un transformiste se révèle. Un homme aux multiples visages, à la fois clown mélancolique, Don Quichotte du quotidien et énigmatique patient. Peu à peu, le puzzle se construit, et l’histoire prend des allures de polar intérieur. Mais derrière tous ces visages… qui est vraiment Frédéric Camard ? .
