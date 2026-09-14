Le TransiStore fête ses 10 ans ! Capellia La Chapelle-sur-Erdre
dimanche 27 septembre 2026 · Capellia · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 10:30 – 17:30
Gratuit : oui entrée libre. cartes de loto à acheter sur place entrée librecartes de loto à acheter sur placeboissons et petite restauration à achter sur placethéatre d’impro au chapeau En famille
L’association Le TransiStore fête ses 10 ans lors d’un événement festif le 27 septembre prochain à Capellia, à La Chapelle-sur-Erdre.Evenement ouvert à toutes et tous.Programme détaillé sur https://www.letransistore.org/event/lassociation-fete-ses-10-ans/Loto-bingo le matin avec de nombreux lots à gagnerApres midi festif avec une fanfare, du théatre d’impro, une vente aux enchéres décalée et des quizà 14h on souffle les bougies !Venez nombreux pour rencontrer cet acteur engagé de l’économie sociale et solidaire
Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240
02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr
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