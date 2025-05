LE TRAPÉEN FÊTE SES 1 AN – Latrape, 23 mai 2025 20:00, Latrape.

Haute-Garonne

LE TRAPÉEN FÊTE SES 1 AN
46 Grand Rue
Latrape
Haute-Garonne

23 mai 2025 20:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Le Trapéen fête ses 1 an !

1 an de rires, de rencontres, de souvenirs partagés…

Et pour célébrer ça comme il se doit on vous prépare une soirée pleine de groove !

Venez partager un moment musical live au Café Bar Le Trapéen le vendredi 23 mai avec ZIA en concert ! .

46 Grand Rue

Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie

English :

Le Trapéen celebrates its 1 year!

1 year of laughter, encounters and shared memories?

And to celebrate in style, we’re throwing you an evening full of groove!

German :

Der Trapéen wird 1 Jahr alt!

ein Jahr voller Lachen, Begegnungen und geteilter Erinnerungen?

Und um das gebührend zu feiern, bereiten wir einen Abend voller Groove für Sie vor!

Italiano :

Le Trapéen festeggia il suo 1° compleanno!

1 anno di risate, incontri e ricordi condivisi?

E per festeggiare in grande stile, vi organizziamo una serata all’insegna del groove!

Espanol :

¡Le Trapéen celebra su 1er cumpleaños!

1 año de risas, encuentros y recuerdos compartidos..

Y para celebrarlo por todo lo alto, ¡te proponemos una velada llena de groove!

