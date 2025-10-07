Le travail c’est la santé /octobre rose Cinétoiles de Retz Pornic

Le travail c’est la santé /octobre rose Cinétoiles de Retz Pornic mardi 7 octobre 2025.

Le travail c’est la santé /octobre rose

Cinétoiles de Retz 1 rue du Chaudron Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 20:30:00

Le Ciné Toiles de Retz, et les Roses de Retz se mobilisent pour la lutte contre le cancer dans le cadre d’octobre rose.

Une projection du documentaire “Le travail c’est la santé” (53 mn), réalisé par Christelle Lamarre et Jeanne Soral.

Face à la caméra des réalisatrices, Anne-Sophie, Isabelle, Gabriel et Matthieu témoignent de leur rapport au travail pendant leur traitement et après.

L’une a choisi de continuer à travailler coûte que coûte, de ne pas concéder à la maladie le seul territoire qui lui restait son entreprise. L’autre a dû s’arrêter et a vu sa carrière prometteuse de cadre dans la fonction publique s’écrouler avec sa santé mentale.

Le documentaire pose la question essentielle de la place de la maladie longue au sein des entreprises ou sur les carrières des indépendants.

Faut-il forcément choisir, dans la société d’aujourd’hui, entre le travail et la santé ? Un débat aura lieu après la projection avec des témoignages.

Cinétoiles de Retz 1 rue du Chaudron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

English :

Ciné Toiles de Retz and Roses de Retz are joining forces to fight cancer as part of the October Pink campaign.

German :

Das Ciné Toiles de Retz, und die Roses de Retz setzen sich im Rahmen des Rosa Oktobers für den Kampf gegen den Krebs ein.

Italiano :

Ciné Toiles de Retz e Les Roses de Retz uniscono le forze nella lotta contro il cancro nell’ambito dell’ottobre rosa.

Espanol :

Ciné Toiles de Retz y Les Roses de Retz se unen en la lucha contra el cáncer en el marco del octubre rosa.

