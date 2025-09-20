Le travail des tailleurs de pierre à Paris Église Notre-Dame-de-Lorette Paris

Le travail des tailleurs de pierre à Paris Église Notre-Dame-de-Lorette Paris samedi 20 septembre 2025.

Le travail des tailleurs de pierre à Paris Samedi 20 septembre, 09h00 Église Notre-Dame-de-Lorette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ce métier a été mis en lumière lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Si ces quelques minutes vous ont donné envie d’en savoir davantage, filez à l’église Notre-Dame-de-Lorette, dans le 9e arrondissement de la capitale. En pleine restauration actuellement, la bâtisse dévoile tous ses secrets de beauté. L’entreprise Degaine, spécialiste qualifié Monuments Historiques et Pierre de taille dans la restauration du patrimoine ancien, est en charge de ce projet d’ampleur orchestré par la Ville de Paris.

Église Notre-Dame-de-Lorette 18 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148789272 http://www.notredamedelorette.org Un concours fut ouvert en 1822 pour l’érection d’une église dédiée à Notre-Dame-de-Lorette devant desservir le quartier nouveau de Saint-Georges. L’architecture proposée par Hippolyte Lebas, élève de Percier, s’inspire des basiliques chrétiennes de Rome. Le riche programme iconographique a nécessité la collaboration de nombreux artistes. C’est un des édifices les plus caractéristiques de l’époque de la Restauration, consacré en 1836. Métro Notre-Dame-de-Lorette (12)

Ce métier a été mis en lumière lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Si ces quelques minutes vous ont donné envie d’en savoir davantage, filez à l’église Notre-Dame-de-Lorette, dans le 9e…

© Clément Dorval / Ville de Paris