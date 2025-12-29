Le trèfle Rignacois Rignac
Le trèfle Rignacois Rignac samedi 25 avril 2026.
Le trèfle Rignacois
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Au départ de l’Espace André Jarlan.
Randonnée pédestre, VTT, Trail et repas aligot saucisse. Plus de détails à venir. .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Leaving from Espace André Jarlan.
L’événement Le trèfle Rignacois Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)