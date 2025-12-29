Le trèfle Rignacois

Rignac Aveyron

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Au départ de l’Espace André Jarlan.

Randonnée pédestre, VTT, Trail et repas aligot saucisse. Plus de détails à venir. .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

English :

Leaving from Espace André Jarlan.

