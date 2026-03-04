LE TREMPLIN BERZYK

Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-12 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir les groupes qui fouleront la scène du tremplin pour tenter de décrocher leur place en ouverture du FESTIVAL BERZYK 2026!

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

Venez découvrir les groupes qui fouleront la scène du tremplin pour tenter de décrocher leur place en ouverture du FESTIVAL BERZYK 2026!

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE .

Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 067777455 festivalberzyk@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the bands who will be taking to the stage to compete for a place at the BERZYK 2026 FESTIVAL!

BAR AND CATERING ON SITE

L’événement LE TREMPLIN BERZYK Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Soissonnais-Valois