LE TREMPLIN BERZYK Bernoy-le-Château samedi 11 avril 2026.
Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-12 00:00:00
2026-04-11
Venez découvrir les groupes qui fouleront la scène du tremplin pour tenter de décrocher leur place en ouverture du FESTIVAL BERZYK 2026!
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE .
Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 067777455 festivalberzyk@gmail.com
English :
Come and discover the bands who will be taking to the stage to compete for a place at the BERZYK 2026 FESTIVAL!
BAR AND CATERING ON SITE
