LE TREMPLIN, Chat Noir, Carouge GE

LE TREMPLIN Dimanche 15 février, 16h30 Chat Noir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:30:00+01:00 – 2026-02-15T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:30:00+01:00 – 2026-02-15T20:30:00+01:00

Les castings se déroulent sous forme d’open mic dans des bars ou d’autres établissements équipés d’une scène, et sont ouverts au public. Nous souhaitons accueillir les artistes dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Lors de la précédente édition, plus de 500 artistes se sont présentés.

Chaque talent interprète deux titres : un morceau en entier et un second d’une durée maximale de deux minutes. Tous les styles musicaux et toutes les langues sont acceptés. Les morceaux présentés peuvent être des reprises et/ou des compositions.

À l’issue de cette première étape, environ 60 artistes seront convoqués pour l’audition finale. De cette ultime sélection, 20 talents seront retenus pour intégrer la prochaine saison du Tremplin. Au programme : tournages, stages artistiques encadrés par des coachs, d’autres surprises, et la possibilité de monter sur la grande scène du Café-Théâtre Barnabé en direct sur Carac 1. Les informations détaillées concernant la suite de l’aventure seront communiquées ultérieurement (Finale en septembre ou octobre 2026).

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Une aventure artistique et humaine diffusée à la télévision sur Carac 1, qui révèle les talents suisses de demain et place le public au coeur du format LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

DR