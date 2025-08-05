Le tremplin de la danse Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement

Le tremplin de la danse Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement samedi 21 mars 2026.

Le tremplin de la danse

Samedi 21 mars 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 1 – 1 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Spectateur ou jury? Ce soir vous êtes les deux ! Venez apporter votre soutien à 5 jeunes compagnies émergentes.

Les tremplins de la danse ont pour objectif de donner à la jeune création l’opportunité de se produire dans les conditions réelles d’une représentation.





Cinq compagnies de danse présenteront une performance d’une durée maximale de 15 minutes devant un jury de professionnels et un public qui aura un rôle particulier.





En effet, deux prix seront décernés à l’issue de ce tremplin, dont l’un par le public, qui aura cette fois-ci l’occasion d’exprimer sa sensibilité et son analyse artistique pour choisir la compagnie lauréate. .

Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 75 64 59 reservation@theatredescalanques.com

English :

Spectator or jury? Tonight, you’re both! Come and support 5 young emerging companies.

German :

Zuschauer oder Jury? Heute Abend sind Sie beides! Unterstützen Sie fünf junge, aufstrebende Theatergruppen.

Italiano :

Spettatore o giuria? Stasera siete entrambi! Venite a sostenere 5 giovani aziende emergenti.

Espanol :

¿Espectador o jurado? ¡Esta noche eres ambas cosas! Venga y apoye a 5 jóvenes empresas emergentes.

L’événement Le tremplin de la danse Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille