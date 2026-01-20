Le tremplin de La Rue Libre

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’association Son’O’Liort a toujours été engagée dans la valorisation des artistes émergent.e.s et locaux, et c’est pourquoi nous vous proposons une soirée concerts de découvertes musicales

POUR LES ARTISTES COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous aimez la musique ? Vous voulez présenter votre groupe devant un public ? N’attendez plus et envoyez un mail à progsonoliort@gmail.com pour vous inscrire au tremplin et en connaître toutes les modalités

La formation gagnante du tremplin jouera sur le scène du prochain festival d’arts de rue les 22,23 et 24 mai prochain

Restauration, Bar sur place

Comme pour l’ensemble des événements de la saison culturelle de l’association Son’O’Liort, aucun comportement oppressif ou discriminant ne sera toléré ! Partage, bienveillance et solidarité sont de rigueur.

www.sonoliort.com .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 15 39 63 70 lesvraisamis12@gmail.com

English :

The Son’O’Liort association has always been committed to promoting emerging and local artists, which is why we are offering an evening of musical discoveries?

