Le Tremplin d’humoristes Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Le Tremplin d’humoristes
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 18h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-11
Prix du Jury et Prix du public.
Comedy Concept et la Compagnie les 3V organisent un tremplin d’humoristes.
Ce jour là, 8 artistes se présenteront à notre jury face à un public de 100 personnes.
Ce concours, réservé aux humoristes varois, aura pour but de déterminer qui sera le plus drôle ! .
Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Jury Prize and Audience Prize.
L’événement Le Tremplin d’humoristes Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille