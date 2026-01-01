Le Tremplin d’humoristes Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Le Tremplin d’humoristes

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 18h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Prix du Jury et Prix du public.

Comedy Concept et la Compagnie les 3V organisent un tremplin d’humoristes.





Ce jour là, 8 artistes se présenteront à notre jury face à un public de 100 personnes.





Ce concours, réservé aux humoristes varois, aura pour but de déterminer qui sera le plus drôle ! .

Jury Prize and Audience Prize.

