Le tremplin du festival du roi Arthur Salle de La Cité Rennes Vendredi 13 mars 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

Finale du tremplin du festival du roi Arthur – 4 artistes

Une nouvelle fois, le festival du Roi Arthur donne sa chance aux groupes débutants et locaux à travers son Tremplin.

Préparez-vous à découvrir et à soutenir 4 groupes de la scène locale lors de la finale qui se déroulera le vendredi 13 mars 2026 à la salle de la Cité (Rennes)

Finale du Tremplin du festival du Roi Arthur. Les quatre finalistes en concert salle de la Cité à Rennes

Les quatre finalistes du tremplin du festival Roi Arthur 2026, seront en concert vendredi 13 mars, salle de la Cité de Rennes. Le gagnant sera programmé sur la scène du Mafeu à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) en août 2026.

Le festival Roi Arthur se déroulera à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) du 21 au 23 août 2026. Le tremplin du festival donne l’opportunité à un groupe de voir son nom à l’affiche de l’édition 2026.

Composé de bénévoles et de festivaliers, un comité a présélectionné quatre finalistes. Une battle finale pour les départager est programmée vendredi 13 mars 2026, salle de la Cité à Rennes.

Informations pratiques

Billetterie [https://www.festivalduroiarthur.fr/roi-arthur/tremplin](https://www.festivalduroiarthur.fr/roi-arthur/tremplin)

4 concerts de 19h30H à 23H15

Sélection du groupe gagnant / vote du public : 23H15

Debout

Boisson et nourriture sur place

À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T23:30:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine