LE TREMPOINT – Le Point Virgule Paris

LE TREMPOINT Début : 2026-02-15 à 16:00. Tarif : – euros.

Coordination artistique : Antoinette ColinTOUTES LES SEANCES DU MOIS DE NOVEMBRE SONT ANNULEES.« Depuis plus de 40 ans les plus grands humoristes commencent au Trempoint, la scène « découverte » du Point Virgule !Le Trempoint révèle les talents de demain, mais il mélange également les générations d’humoristes. Ils sont nombreux à être venus et à partager la scène mythique du Point Virgule … Matthieu Madénian, Olivier de Benoist, Anne Roumanoff, Fary, Panayotis Pascot, Tony Saint Laurent, Djimo et bien d’autres.Pour participer aux auditions, merci d’adresser votre candidature à l’adresse : artistique@lepointvirgule.com »

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75