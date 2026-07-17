Le trésor caché de l’église St Jean-Baptiste de Saasenheim, Église Saint-Jean-Baptiste, Saasenheim

Informations pratiques

Le trésor caché de l’église St Jean-Baptiste de Saasenheim 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Bas-Rhin

Parcours audio-guidé qui nécessite un smartphone connecté à internet et des écouteurs personnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au coeur du Grand Ried Alsacien et à la croisée des histoires des populations rhénanes, venez découvrir le village de Saasenheim.

Son église Saint-Jean-Baptiste, véritable bijou à l’écrin baroque, vous dévoile ses trésors cachés!

De l’occupation romaine de Linkenheim à la grande évacuation en Dordogne de la seconde guerre mondiale, découvrez l’histoire de son église et des habitants à travers l’exposition de ses merveilles qui sont venues jusqu’à nous.

Notre équipe de bénévoles vous accueille pour suivre le parcours de visite de l’église. Visitez, comme vous le souhaitez, grâce à notre affichage ou accédez à notre parcours audio-guidé via QR code directement sur votre smartphone. N’oubliez pas vos écouteurs!

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’église, 67390 Saasenheim Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est 03 88 85 20 85 https://www.saasenheim.fr L’église Saint-Jean-Baptiste, construite en grès des Vosges, date à l’origine de la fin du XVe siècle. Elle a été remaniée au milieu du XVIIIe siècle dans le style baroque. Elle possède un mobilier particulièrement intéressant, dont certains éléments sont classés au titre des Monuments historiques. On peut notamment remarquer une Vierge de pitié des XVe-XVIe siècles, un triptyque – Retable de la Passion – du début du XVIe siècle, une chaire à prêcher du XVIIIe siècle, ainsi que différents autels. L’orgue, construit par Martin Bergantzel, date de 1777. Parking à côté de l’église ou près de la mairie.

Au coeur du Grand Ried Alsacien et à la croisée des histoires des populations rhénanes, venez découvrir le village de Saasenheim.

©Mairie de Saasenheim