LE TRÉSOR CACHÉ VOYAGE ÉQUESTRE AU BAGNAS Agde

LE TRÉSOR CACHÉ VOYAGE ÉQUESTRE AU BAGNAS

Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-24

2025-09-03

Traversez la Réserve à cheval puis faites une pause au Domaine du Grand Clavelet à travers une animation ludique et pédagogique pour découvrir les trésors du Bagnas.

Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English : LE TRÉSOR CACHÉ VOYAGE ÉQUESTRE AU BAGNAS

Cross the Reserve on horseback, then take a break at the Domaine du Grand Clavelet for a fun and educational activity to discover the treasures of the Bagnas.

German : LE TRÉSOR CACHÉ VOYAGE ÉQUESTRE AU BAGNAS

Reiten Sie durch das Naturschutzgebiet und machen Sie dann eine Pause in der Domaine du Grand Clavelet, wo Sie auf spielerische und pädagogische Weise die Schätze des Bagnas entdecken können.

Italiano :

Attraversate la Riserva a cavallo, poi fate una sosta al Domaine du Grand Clavelet per scoprire in modo divertente ed educativo i tesori delle Bagnas.

Espanol :

Atraviese la Reserva a caballo y, a continuación, haga una pausa en el Domaine du Grand Clavelet para disfrutar de una actividad lúdica y pedagógica que le permitirá descubrir los tesoros de las Bagnas.

